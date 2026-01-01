Каталог товаров
ТГК Вейпы ✔️ Купить вейпы с THC в Украине

Вейп ННС 95% / 1 мл / Вкус: Шоколадный Чипс / Jungle Boys
Код товара: vape ННС 1ml Jungle Boys
В наличии
0
2 100.00 ₴
Вкус: Шоколадный Чипс
Действующие вещество: ННС 95%
Объем (мл): 1 ml
Производитель: Jungle Boys
Вейп ННС 95% / 1 мл / Вкус: Classic / Jungle Boys
Код товара: vape ННС 1ml Jungle Boys
В наличии
0
2 100.00 ₴
Вкус: Classic
Действующие вещество: ННС 95%
Объем (мл): 1 ml
Производитель: Jungle Boys
Вейп ННС 95% / 2 мл / Вкус: OG kush / PREMIUM
Код товара: vape ТГК 2ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 100.00 ₴
Вкус: OG kush
Действующие вещество: ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: PREMIUM
Картридж с HHC 95% / 1 мл / OG kush / KRT /
Код товара: Kartrydzh KRT OG kush THC 1ml
В наличии
0
1 800.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: KRT
Процент ТГК в продукте: масло HHC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Вейп ТГК 95% / 2 мл / Вкус: Skywalker OG / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК 2ml MUHA MEDS
В наличии
0
4 100.00 ₴
Вкус: Skywalker OG
Действующие вещество: ТГК 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп ТГК 95% / 2 мл / Вкус: Blue Dream / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК 2ml MUHA MEDS
В наличии
0
4 100.00 ₴
Вкус: Blue Dream
Действующие вещество: ТГК 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп ТГК 95% / 2 мл / Вкус: Pineapple Express / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК 2ml MUHA MEDS
В наличии
0
4 100.00 ₴
Вкус: Slushie
Действующие вещество: ТГК 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: Slushie / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК+ННС 1ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 700.00 ₴
Вкус: Slushie
Действующие вещество: ТГК+ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: Green elixir / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК+ННС 1ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 700.00 ₴
Вкус: Green elixir
Действующие вещество: ТГК+ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: watermelon OG / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК+ННС 1ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 700.00 ₴
Вкус: watermelon OG
Действующие вещество: ТГК+ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Картридж HHC 95% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh MUHA MEDS OG kush ННС 1ml
В наличии
0
1 800.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Картридж с ТГК 95% / 1 мл / Haze / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh MUHA MEDS haze THC 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: Haze
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло THC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Вейп ручка одноразовая с HHC 95% / 1 мл / White Widow / DABWOODS /
Код товара: Vape pen DABWOODS white widow 1ml
В наличии
0
2 100.00 ₴
Вкус: White Widow
Обьем: 1 мл
Производитель: DABWOODS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп ручка одноразовая с ТГК 95% / 1 мл / OG kush / RUNTY /
Код товара: Vape pen RUNTY OG kush 1ml
В наличии
0
2 900.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: RUNTY
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / strawberry cake / JUNGLE BOYS /
Код товара: Vape pen JUNGLE BOYS strawberry cake 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: Strawberry Cake
Обьем: 1 мл
Производитель: JUNGLE BOYS
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК+HHC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / OG kush / COOKIES /
Код товара: Vape pen COOKIES OG kush 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: COOKIES
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК+HHC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Картридж ГИБРИД с ТГК+HHC 95%% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh, Kartrydzh MUHA MEDS OG kush 1ml
0
2 200.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Идеальный спутник, который можно положить в карман, легальные THC-вейпы — это компактный и удобный вариант для тех, кто хочет курить с определенной долей дискретности и удобства. Легальные THC-вейп-ручки — отличный выбор, независимо от того, вы непоседа или домосед, а с таким разнообразием вкусов бывает трудно выбрать фаворита. Покупайте одноразовые и перезаряжаемые вейпы от лучших брендов, таких как Stiiizy, Zotica, Aire Premium и других!

Что такое THC-вейпы от CBD Apteka?

THC-испарители — одни из лучших аксессуаров для курения, которые можно иметь под рукой, потому что их так легко убрать в сумку и использовать, когда это необходимо. Легальные THC-испарители различаются по типу THC в каждом продукте, поэтому обязательно читайте описание перед добавлением в корзину, чтобы понимать эффекты, которые обычно дает каждый штамм. Вот краткий обзор различных типов легальных THC-вейпов, доступных на нашем сайте. Если вы впервые пробуете новый штамм, облегчите себе задачу и воспользуйтесь руководством ниже, чтобы понять, какой опыт вы ищете.

Краткое руководство по каннабиноидам

Если вы впервые пробуете новый штамм или каннабиноид, воспользуйтесь этим руководством, чтобы понять, какие ощущения вы ищете.

Дельта 8

В плане «кайфа» Дельта 8 считается более легким вариантом и обычно используется так же, как CBD. Без сильного психоактивного эффекта легальные THC-вейпы, такие как Stiiizy Delta 8 Starter Kit, позволяют легко попробовать легальные вейп-ручки, независимо от того, новичок вы или пополняете свою коллекцию.

Дельта 9

Легальные THC-испарители, содержащие Дельта 9, обычно смешаны с другими THC-каннабиноидами для сбалансированного психоактивного эффекта, так как Дельта 9 часто сильнее, чем Дельта 8.

Дельта 10

Самый малопотентный в семействе Delta THC, Дельта 10 обладает скорее бодрящим и освежающим эффектом, который многие предпочитают употреблять в начале дня. Дельта 10 похожа на Дельта 8 и CBD, с более мягкими эффектами, которые tolerable даже для новичков.

Дельта 11

Знаете ли вы, что Дельта 11 считается сильнее оригинальной Дельты 9? Дельта 11 также обычно смешивается с другими THC-каннабиноидами для более сбалансированного эффекта, так как Дельта 11 в достаточной дозе может действительно сбить с ног. Дельта 11 рекомендуется опытным потребителям, которые хотят поддержать свою толерантность к THC.

HHC

Гексагидроканнабинол, или HHC, — это каннабиноид, который обычно вызывает хайд-хай (эйфорию), но по эффектам мягче по сравнению с другими THC-каннабиноидами. HHC почти всегда сопровождается другими THC-каннабиноидами для приятного баланса между ментальным и телесным эффектом.

THC-P

Тетрагидроканнабифорол, или THC-P, — гораздо более мощный каннабиноид, о котором должен знать каждый пользователь перед употреблением. THC-P дает более сильный и интенсивный кайф, поэтому это еще одна рекомендация для тех, кто более опытен, чем средний потребитель.

THC-A

Тетрагидроканнабиноловая кислота, или THC-A, — это сырая форма и предшественник THC. THC-A — это сырая версия Дельты 9 до процесса декабоксилирования. Все каннабиноиды изначально находятся в своей сырой и кислотной форме, пока не происходит декабоксилирование, которое превращает каждый каннабиноид в его окончательную структуру.

Как выбрать хорошую вейп-ручку в КБД Аптека?

У каждого есть предпочтения, когда дело доходит до курения и методов, поэтому, когда кто-то начинает вейпировать, важно понимать, что доступно в мире вейпов. Выбор хорошей вейп-ручки требует от покупателя понимания, чего он хочет от своего вейпинг-опыта, и совершения покупки соответственно. Ознакомьтесь с контрольным списком ниже, прежде чем добавить легальные THC-испарители в корзину.

  • Одноразовые или перезаряжаемые вейп-ручки? Оба типа THC-вейп-ручек являются хорошими вариантами, так что все действительно зависит от предпочтений. Если вы любите пробовать и тестировать разные бренды, одноразовые THC-вейп-ручки — отличный вариант. Если вы существо привычки, перезаряжаемые испарители надежны и каждый день обеспечивают один и тот же высококачественный опыт.
  • Важен ли вкус? У некоторых брендов есть особые вкусы, которые непревзойденны, поэтому мы понимаем, если у вас есть любимый вкус, на котором вы стоите горой. Но если вы авантюрны и имеете возможность поэкспериментировать, пробуйте разные вкусы, чтобы по-настоящему улучшить впечатления от вейп-ручки, поскольку варианты безграничны.
  • Важен ли бренд? Хотя мы предлагаем много проверенных брендов, наши главные рекомендации — это Zotica Xzotic Blend Vaporizer и Aire Premium Delta 8 Vape, которые являются фаворитами клиентов не зря. Они обеспечивают неизменно потрясающий опыт с каждой затяжкой.
  • Какой опыт я хочу получить? Если вы ищете расслабление без слишком хаотичных ощущений, Дельта 8 и Дельта 10 — отличный вариант для релакса. Если у вас высокая толерантность, то Дельта 9, Дельта 11 и THC-P — ваши главные претенденты при поиске THC-вейп продуктов. Попробовать новый вейп может полностью изменить вашу сессию.

Почему мне стоит купить THC-вейп именно в интернет магазине CBD Apteka?

Легальные THC-испарители действительно выручают, когда вам нужен быстрый перерыв. THC-вейп-ручки стильные, компактные и отлично подходят для путешествий, чтобы сделать любую ситуацию немного приятнее. Вы на семейном ужине и нужно выйти на минутку? Или вы на рабочей конференции и хотите расслабиться после долгого напряженного дня? Неважно, каков повод, легальные THC-вейпы будут с вами в самые простые и самые сложные времена. Если подумать, ваша вейп-ручка, вероятно, будет с вами чаще, чем любой партнер или друг, потому что вы можете буквально положить ее в задний карман. Покупая легальный THC-вейп, знайте, что вы в надежных руках здесь, в EF420. От лучших брендов и продуктов до выдающегося обслуживания клиентов, которое всегда доступно, EF420 делает процесс покупки аксессуаров для курения легким и effortless.

Если вы хотите подробнее обсудить, какие легальные THC-испарители лучше всего подходят для вас, свяжитесь с нами, и наша команда будет рада пообщаться с вами один на один, чтобы помочь в любое время.

