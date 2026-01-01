Каталог товаров
CBD (КБД) Масло
Масло 20%. 30%. 40% 60%.
CBD (КБД) Масло
Купить
КБД Вейпы
КБД вейпы - чувство расслабления
КБД Вейпы
Купить
КБД Косметика
CBD-косметику для домашнего ухода
КБД Косметика
Купить
CBD желейки
CBD-желейки - смачний спосіб знизити стрес і тревожність
CBD желейки
Купить
CBD / КБД - Товары
CBD Вейп / 20% / 2мл / CBD Apteka / Легкий, фоновый эффек
CBD Вейп / 20% / 2мл / CBD Apteka / Легкий, фоновый эффек
Код товара: cbdvape20
В наличии
1
1 000.00 ₴
Концентрация CBD: 20%
Обьем:: 2мл
Эффект: Выраженный, заметный терапевтический эффект.
CBD желейки / 30шт / 171 мг / CBD Apteka
CBD желейки / 30шт / 171 мг / CBD Apteka
Код товара: cbdgumm30
В наличии
0
1 000.00 ₴
Количество порций: 30шт
Обьем:: 175мл
Эффект: Легкий, фоновый эффект.
CBD масло / 20% / 30мл / CBD Apteka / Выраженный, заметный терапевтический эффект.
CBD масло / 20% / 30мл / CBD Apteka / Выраженный, заметный терапевтический эффект.
Код товара: cbd20
В наличии
0
1 500.00 ₴
Концентрация CBD: 20%
Обьем:: 30мл
Эффект: Выраженный, заметный терапевтический эффект.
Картридж с CBD (КБД) / 40% / 2ml / CBD Apteka
Картридж с CBD (КБД) / 40% / 2ml / CBD Apteka
Код товара: CBD1
2-3 дня
0
1.00 ₴
Объём (мл): 2ml
Тип Устройства: Картридж
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD BLACK CHERRY " 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD BLACK CHERRY " 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: BLACK CHERRY
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD BUBLE GUM" 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD BUBLE GUM" 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: BUBLE GUM
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD GRAPE JUICE " 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD GRAPE JUICE " 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: GRAPE JUICE
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD Premium Vape " 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD Premium Vape " 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: Original Teste
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD SOUR APPLE" 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD SOUR APPLE" 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: SOUR APPLE
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD Sweet Strawberry" 1ml / 84% КБД
КБД Вейп от CBD Apteka "CBD Sweet Strawberry" 1ml / 84% КБД
Код товара: CBD Vape demo
В наличии
0
5 000.00 ₴
Аккумулятор: 300 мАч
Вкус: Sweet Strawberry
Производитель: CBD Apteka
Состав: Broad Spectrum Distillate: CBD-60,7%, CBG-2,2%, CBN-3,7%, CBT-6,8%, CBDV-0,6%, CBL-0,6%, CBC-5,7%, CBE-3,7%, терпены
Форма выпуска: Одноразовое устройство
ТГК (THC) - тетрагидроканнабинол
Картридж HHC 95% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Картридж HHC 95% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh MUHA MEDS OG kush ННС 1ml
В наличии
0
1 800.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Картридж ГИБРИД с ТГК+HHC 95%% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Картридж ГИБРИД с ТГК+HHC 95%% / 1 мл / OG kush / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh, Kartrydzh MUHA MEDS OG kush 1ml
Распродано
0
2 200.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / OG kush / COOKIES /
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / OG kush / COOKIES /
Код товара: Vape pen COOKIES OG kush 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: COOKIES
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК+HHC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / strawberry cake / JUNGLE BOYS /
Вейп ручка одноразовая с ТГК + HHC 95% / 1 мл / strawberry cake / JUNGLE BOYS /
Код товара: Vape pen JUNGLE BOYS strawberry cake 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: Strawberry Cake
Обьем: 1 мл
Производитель: JUNGLE BOYS
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК+HHC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Картридж с ТГК 95% / 1 мл / Haze / MUHA MEDS /
Картридж с ТГК 95% / 1 мл / Haze / MUHA MEDS /
Код товара: Kartrydzh MUHA MEDS haze THC 1ml
В наличии
0
2 500.00 ₴
Вкус: Haze
Обьем: 1 мл
Производитель: MUHA MEDS
Процент ТГК в продукте: масло THC 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Картридж
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: watermelon OG / MUHA MEDS
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: watermelon OG / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК+ННС 1ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 700.00 ₴
Вкус: watermelon OG
Действующие вещество: ТГК+ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп ручка одноразовая с ТГК 95% / 1 мл / OG kush / RUNTY /
Вейп ручка одноразовая с ТГК 95% / 1 мл / OG kush / RUNTY /
Код товара: Vape pen RUNTY OG kush 1ml
В наличии
0
2 900.00 ₴
Вкус: OG kush
Обьем: 1 мл
Производитель: RUNTY
Процент ТГК в продукте: Масло ТГК 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп ручка одноразовая с HHC 95% / 1 мл / White Widow / DABWOODS /
Вейп ручка одноразовая с HHC 95% / 1 мл / White Widow / DABWOODS /
Код товара: Vape pen DABWOODS white widow 1ml
В наличии
0
2 100.00 ₴
Вкус: White Widow
Обьем: 1 мл
Производитель: DABWOODS
Процент ТГК в продукте: масло ннс 95%, терпены 5%
Тип Вейпа: Одноразовый Вейп
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: Slushie / MUHA MEDS
Вейп (ТГК+ННС) 95% / 2 мл / Вкус: Slushie / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК+ННС 1ml MUHA MEDS
В наличии
0
3 700.00 ₴
Вкус: Slushie
Действующие вещество: ТГК+ННС 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Вейп ТГК 95% / 2 мл / Вкус: Blue Dream / MUHA MEDS
Вейп ТГК 95% / 2 мл / Вкус: Blue Dream / MUHA MEDS
Код товара: vape ТГК 2ml MUHA MEDS
В наличии
0
4 100.00 ₴
Вкус: Blue Dream
Действующие вещество: ТГК 95%
Объем (мл): 2 ml
Производитель: MUHA MEDS
Отзывы покупателей
Средний рейтинг:
5
5
Отзывов: 2
5
5
5
5
5
5
5
5
Инна
11 января
Не работала вейп ручка, товар заменили без всяких вопросов, даже покрыли доставку, Ребята молодцы.
Качество товаров: 5
Доставка: 5
Цены: 5
Асортимент: 5
Александр
11 января
Быстро и качественно, CBD реально помогает уснуть. Цена очень приятная
CBD-Apteka: Украинский производитель легальной и безопасной продукции медицинского каннабиса (CBD и CBG)

В современном мире все больше людей обращается к силе природы в поисках эффективных и безопасных средств для поддержания здоровья. В Украине использование продуктов на основе каннабидиола (CBD) и каннабигерола (CBG) является полностью легальным, открывая доступ к уникальным терапевтическим возможностям медицинской конопли. Компания  CBD Apteka (CBD-Аптека) является ведущим отечественным производителем такой продукции, деятельность которого целиком соответствует законодательству и подтверждена всеми необходимыми лицензиями и сертификатами качества.

Наша философия основана на глубоком убеждении, что растительные средства должны занимать достойное место в заботе о здоровье, а медицинская конопля по праву считается одной из самых ценных культур в мире. Весь ассортимент, представленный в нашем онлайн-каталоге, — это органические, безопасные и клинически эффективные продукты. Изготавливаемое нами масло каннабиса не вызывает привыкания, не обладает психотропным эффектом и может применяться в составе комплексной терапии серьезных заболеваний. Подробнее о механизме действия cannabinoids вы можете узнать в специальном разделе «Что такое CBD и как это работает?».

Сертифицированные продукты CBD и CBG от CBD-Apteka — гарантия вашего благополучия

Миссия нашего проекта — доказать, что натуральные средства на основе каннабиса обладают множеством преимуществ для организма и могут стать достойной альтернативой или дополнением к синтетическим аптечным препаратам. Продукция CBD и CBG нашего производства активно используется для профилактики и поддержки при различных состояниях, ведь благотворное влияние компонентов медицинской конопли подтверждено многочисленными научными исследованиями. Вы можете купить масло каннабиса от CBD Apteka с абсолютной уверенностью, так как наши товары не наносят вреда и не имеют ничего общего с наркотическими веществами.

Почему стоит выбрать продукцию CBD и CBG от CBD-Apteka?

  • Безупречное качество: Мы используем только высококачественное сырье, современное оборудование и осуществляем строгий многоступенчатый контроль каждой партии конопляного масла.

  • Полная безопасность и легальность: Наше производство абсолютно легально. Наличие всех разрешительных документов, лицензий и сертификатов является прямым подтверждением безопасности, чистоты и эффективности нашей продукции.

  • Широкий ассортимент терапевтических средств: В каталоге представлены препараты с каннабидиолом и каннабигеролом различной концентрации. Они служат не просто альтернативой, но часто и более предпочтительным решением по сравнению с традиционными лекарствами.

  • Индивидуальная поддержка: Наша команда квалифицированных специалистов с профильным образованием работает для того, чтобы помочь каждому клиенту. Вы всегда можете получить бесплатную детальную консультацию для подбора оптимального продукта и схемы применения.

В составе наших продуктов вы не найдете искусственных ароматизаторов, красителей или усилителей вкуса. Средства с каннабидиолом и каннабигеролом способствуют общему улучшению самочувствия, дарят жизненную энергию и служат эффективной поддержкой при таких состояниях, как: хронические боли, воспалительные процессы, тревожные и депрессивные расстройства, проблемы со сном, а также в составе комплексной терапии более серьезных заболеваний.

Эффективное масло каннабиса и другие продукты CBD-Apteka: обзор ассортимента

Мы постоянно развиваемся и расширяем линейку товаров на основе медицинского каннабиса. Каждая позиция в нашем каталоге обладает доказанным терапевтическим действием, ведь мы предлагаем только те средства, в качестве которых уверены на все сто процентов. В сотрудничестве с CBD Apteka вы по-новому взглянете на силу натуральных оздоровительных препаратов.

Наша продукция включает:

  • Продукты с CBD: Уникальная возможность облегчить болевые ощущения, снизить воспаление, помочь в преодолении стресса и повысить общее качество жизни.

  • CBG Oil (масло с каннабигеролом): Конопляное масло холодного отжима, известное своими выраженными противовоспалительными, антибактериальными и нейропротекторными свойствами.

  • Конопляные добавки для улучшения сна: Если вы страдаете от бессонницы или беспокойного сна, специальные формулы CBD помогут мягко нормализовать циклы отдыха и восстановления.

  • Каннабидиол для животных: Купить каннабис для домашних питомцев — это проявление заботы об их качестве жизни. CBD оказывает общеукрепляющее и успокаивающее действие на организм животных.

  • Натуральная косметика на основе конопляного масла: Органические средства для ухода подходят для любого типа кожи, способствуя ее глубокому увлажнению, восстановлению, очищению и омоложению.

Как сделать заказ?
Определить свою стартовую дозировку CBD вам поможет специальный калькулятор на сайте. Для получения персональной консультации наших экспертов воспользуйтесь контактным номером телефона: 099 000-00-00.

Купить каннабигерол и каннабидиол от CBD-Apteka — это осознанный выбор для каждого, кто заботится о своем здоровье и благополучии! Мы ценим наших клиентов, поэтому именно на нашем сайте вас ждет продукция наивысшего качества по выгодным ценам от непосредственного производителя. Вы обязательно ощутите положительный результат от использования наших средств и по достоинству оцените целительную силу природы, заключенную в каждом флаконе. Оформите заказ удобным для вас способом и сделайте первый шаг на пути к естественному здоровью с CBD Apteka!

